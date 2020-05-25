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أخبار العالم

السودان يسجل 192 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19، كما سجلت 19 حالة وفاة. 

وبهذا ترتفع الإصابات بالفيروس في السودان إلى 3820 إصابة، بالإضافة إلى 156 حالة وفاة. 

فيما كشفت الصحة السودانية عن شفاء 34 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 458 حالة شفاء. 

وكانت  وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، قررت تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد حفظا للنفس من الهلاك.

ودعت الوزارة في بيان جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل، وناشدت المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين بالدعاء في العيد لرفع البلاء.
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