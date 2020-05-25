علي معلول يستبعد محمد صلاح من تشكيلة الأفضل في أوروبا

اختار النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي أفضل 11 لاعبا في أوروبا من وجهة نظره، واستبعد خلالها الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وقال معلول خلال حديثه مع إحدى البرامج المذاعة عبر يوتيوب إنه يجب فريق ريال مدريد ولا يفضل متابعة برشلونة رغم أنه يعشق طريقة لعب جوري ألبا ظهير الفريق الكتالوني.
وجاءت إختيارات معلول كالاتي
كيلور نافاس
داني كارفخال - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو – أندي روبرتسون - جوردي البا
كاسيميرو - لوكا مودريتش
نيمار – كيليان مبابي - ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كما هنأ على معلول نجم النادى الاهلى متابعيه بـ عيد الفطر المبارك ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .