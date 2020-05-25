علي معلول يستبعد محمد صلاح من تشكيلة الأفضل في أوروبا

وجاءت إختيارات معلول كالاتي

كيلور نافاس

داني كارفخال - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو – أندي روبرتسون - جوردي البا

كاسيميرو - لوكا مودريتش

نيمار – كيليان مبابي - ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو

كما هنأ على معلول نجم النادى الاهلى متابعيه بـ عيد الفطر المبارك ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

وكتب على معلول " عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير ".