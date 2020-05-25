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تامر حسني يتحدث عن أزمة كورونا في مصر وودعمه للمتضررين.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:54 ص
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان تامر حسني إنه يستغل مهنته كفنان في توظيفها لخدمة الناس ودعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا، خاصة الناس البسطاء وأصحاب العمالة اليومية ومحدودي الدخل، لذلك قرر عمل حملة لدعم هؤلاء المتضررين من الأزمة.

وأضاف تامر حسني خلال لقائه على قناة ON أن لديه جمهور ومعجبين من جميع أنحاء العالم ، وعندما يسافر الي اي دولة يتفاجئ باستقبال حافل في جميغ البلدان العربية والأجنبية.

وأشار تامر حسني أنه يتعامل مع الجمهور انه أهله دائما علي تواصل معهم بإستمرار ويبادلهم كل الحب والصدق، متابعا الحمد لله ده نتيجة تعب وكفاح على مدار سنوات طويلة واللي بيطاع من القلب يدخل القلب".

وبدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المبارك على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى".

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