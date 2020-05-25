قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت المطربة بوسي على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
لفتت بوسي الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت سالوبيت طويل مطبوع بالحروف التى جمعت بين اللون الأبيض و الاسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الاسود.
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وانتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بقبعة سوداء و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة المتناسقة مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة، ووشعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.