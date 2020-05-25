AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:49 ص
بوسي
بوسي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت المطربة بوسي على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

لفتت بوسي الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت سالوبيت طويل مطبوع بالحروف التى جمعت بين اللون الأبيض و الاسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الاسود.

اقرإ أيضا..


وانتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بقبعة سوداء و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة المتناسقة مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة، ووشعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقبعة مختلفة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور

بقبعة سوداء.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بشرة سارة بخصوص طقس اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور

مشهد مؤثر.. كلب يحمي جثمان شقيقته المتوفية بعيدا عن الطريق

عليك بهذا العمل حتى تعصم من مكائد الشيطان

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اقتلعت الأشجار.. شاهدة عيان تروي تفاصيل العاصفة المدمرة في أستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور