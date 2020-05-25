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مرأة

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:24 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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هاجر هانئ
يصادف اليوم الاثنين 25 مايو عيد ميلاد الفنانة وفاء عامر والتى أتمت اليوم عامها الـ 52، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بأناقتها.

وفاء عامر من النجمات اللاتى يحرصن على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم بإقتناء قطع الملابس التى تتماشي معها وتبرز جمالها، كما تحرص أيضا على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.

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تعتمد وفاء عامر على الإطلالات التى تجمع بين البساطة والأناقة و تبعد عن المبالغة، كما تظهر بفساتين السهرة الفخامة و الأنيقة المصنوعة من الأقمشة المميزة التى تبرز رشاقتها.


وتفضل وفاء عامر تنسيق قطع المجوهرات الجذابة مع بعض الإطلالات التى تظهر بها بحيث تمنحها إطلالة متكاملة، وتفضل تسريحات الشعر و صيحات الماكياج التى تبرز جمال ملامحها.

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها
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