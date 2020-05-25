AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي | كل ما تريد معرفته عنها الآن

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:27 م
نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
نتيجة الصف الاول الثانوى .. ينتظرها جميع الطلاب واولياء الامور بحالة من الترقب والقلق منذ انتهاء فترة الامتحانات الالكترونية التي تم عقدها من المنازل .

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف نعلن نتيجة الصف الاول الثانوى ونتيجة الصف الثاني الثانوي بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الاول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي ، للطلاب الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا في وقت واحد بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد نجحنا في اتمام 10 مليون و 420 ألف  (١٠،٤٢٠،٠٠٠)  امتحان الاكتروني خلال هذه الفترة لمجموع مليون و 155 ألف ( ١،١٥٥،٠٠٠) من الطلاب في منازلهم. 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات الالكترونية  للصفين الاول والثاني الثانوي قد استمر عقدها خلال الفترة من ٢٩ ابريل الماضي حتي ٢٠ مايو .

وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وعلى جانب آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وكيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات، أنه في هذه الحالة يجوز عقد امتحان تكميلي "تخلف" للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات التكميلية الخاصة بالفصل الدراسي الأول سيتم عقدها أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة بنفس الآلية المقرر عقدها لأي امتحان تكميلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2020 .. التعليم تعلنه اليوم

وزير التعليم: سنشرح نظام امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي قبلها بـ 10 أيام

ما مصير طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن الامتحان في الترم الأول؟ .. التعليم تجيب

وزير التعليم: لا تراجع عن عقد امتحانات نهاية العام إلكترونيا في موعدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ولا نية لاستبدالها بأبحاث.. دور ثانٍ للممتنعين.. وانتهاء مهلة طلب استخراج أكواد الاختبارات

ترشيحاتنا

تسجيل 40 ألف وفاة بـ كورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

تستعرض مؤخرتها وأساءت لمصر.. ريهام سعيد: سما المصرى خدشت حيائى بفيديوهاتها

عرض العيد مستمر.. اشترى سامسونج Galaxy note 9 بـ 5500 جنيه فقط

من فاتته صلاة العيد .. هل يجوز أدائها في ثاني أيام العيد؟

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق غواصة نووية جديدة.. صور

تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر