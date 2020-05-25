نتيجة الصف الأول الثانوي | كل ما تريد معرفته عنها الآن

نتيجة الصف الاول الثانوى .. ينتظرها جميع الطلاب واولياء الامور بحالة من الترقب والقلق منذ انتهاء فترة الامتحانات الالكترونية التي تم عقدها من المنازل .
ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سوف نعلن نتيجة الصف الاول الثانوى ونتيجة الصف الثاني الثانوي بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.
وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الاول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي ، للطلاب الذين ادوا الامتحان ورقيا و إلكترونيا معا في وقت واحد بعد الانتهاء من التقدير الالكتروني.