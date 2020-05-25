نتيجة الصف الأول الثانوي | كل ما تريد معرفته عنها الآن

وكان قد ادى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





وعلى جانب آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، وكيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات، أنه في هذه الحالة يجوز عقد امتحان تكميلي "تخلف" للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر بعذر مقبول.



