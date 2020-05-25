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ديني

بـ12 مليون جنيه.. الأوقاف: انتهاء المرحلة الأولى لصيانة مسجد الرفاعي

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:37 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المسندة إليها بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو ( ٤٠٠٠ ) متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى بتكلفة تقدر بنحو ١٢ مليون جنيه، وسيتم الإعداد لافتتاح هذه المرحلة في إطار خطة الصيانة الكبرى التي تقوم بها وزارة الأوقاف استعدادا لخطة الرفع التدريجي لتعليق الجمع والجماعات بإذن الله تعالى ، علمًا بأنه جار العمل لإسناد المرحلة الثانية من صيانة المسجد .

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أعلن أنه في إطار استعداد الوزارة لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية ستبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل الموافق ١٥ شوال في توزيع دفعة السجاد الجديدة وقدرها ٣٠٠ ألف متر على المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التي تحتاج إلى تجديد فرشها .


وزارة الأوقاف أعلنت تجهيز 300 ألف متر سجاد من إنتاج مصانع هيئة الأوقاف المصرية بمدينة دمنهور لتوزيعها على المديريات عقب عطلة عيد الفطر المبارك لاتخاذ اللازم تجاه تجديد فرش العديد من المساجد على مستوى الجمهورية، وتجهيزها لما بعد انتهاء مرحلة غلق المساجد بسبب جائحة كورونا . وأضافت الوزارة أن ذلك في إطار خطتها الشاملة لصيانة وفرش المساجد استعدادًا لإعادة النظر في تعليق الجمع والجماعات.
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