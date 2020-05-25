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أخبار العالم

نتنياهو يهاجم النظام القضائي مع بدء محاكمته.. اتهم الجميع بالتآمر عليه

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:40 م
مناصرو نتنياهو
مناصرو نتنياهو
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محمد علي
ذكرت صحف عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أوقاتًا عصيبة مع بدء محاكمته بتهم فساده الحكومي.

وقالت الصحف، إنه على أصوات أنصاره المتحمسين، توجه  نتنياهو إلى قاعة المحكمة  التي تنظر في القضايا المقامة ضده، وذلك  في القدس المحتلة.

وعقدت أمس الأحد أول جلسه لنتياهو لمواجهته بتهم الفساد في محاكمة طال انتظارها طغت على ثلاثة انتخابات غير حاسمة.

ومع دخوله المحكمة كأول رئيس وزراء حالي يحاكم وهو في منصبه ، بدأ نتنياهو في إدانة نظام العدالة في البلاد، حيث اتهم الشرطة والمدعين العموميين  والقضاة ووسائل الإعلام بخوضهم مؤامرة عميقة ضده  تهدف إلى تطرده من منصبه، مخالفين بذلك  ما أسماه "إرادة الشعب".

وقال وهو محاط بكبار الوزراء في حزب الليكود "أقف أمامكم بظهر مستقيم ورأس مرفوع عاليًا". 

أضاف "الهدف هو عزل رئيس الوزراء القوي، وبالتالي إخراج المعسكر القومي من قيادة البلاد لسنوات عديدة".

 وقال منتقدون إن هجمات نتنياهو المتكررة على النظام القانوني تنطوي على خطر الطعن بمؤسسات كيان الاحتلال.

وخارج المحكمة ، احتشد المئات من أنصاره دفاعا عنه، ووصفو  محاكمته بالفاسدة وتسعى لإسقاط زعيم  تاريخي. 

بينما تجمع آخرون حول مقر إقامته الرسمي للتظاهر ضد ما أسموه "وزارة الجريمة" وحملوا ملصقات تدعو إلى استقالته. 

يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من قضايا الفساد .

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