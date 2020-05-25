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أخبار العالم

النمسا: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 15 ألف حالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 15 الفا و138 حالة من إجمالي عدد الاصابات البالغ 16 الفا و539 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 641 حالة.

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه يتواجد حاليا 139 مريضًا في المستشفيات بينهم 31 في العناية المركزة بينما بلغ اجمالي الحالات الفعلية في البلاد 679 حالة.

وأشارت إلى أن خمس ولايات نمساوية هي: بورجنلاند وكارينثيا والنمسا العليا وسالزبورج وفورارلبرج لا يوجد بها مرضى بالعناية المركزة.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة النمساوية يوم الجمعة المقبلة المرحلة الرابعة لتخفيف قيود الاغلاق باستئناف العمل في الفنادق لدعم القطاع السياحي.
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