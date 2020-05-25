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محافظات

محافظ المنوفية يتابع تطبيق الحظر وغلق المحلات التجارية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:14 م
حافظ المنوفية يتابع
حافظ المنوفية يتابع تطبيق الحظر
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محمد امين

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وإلتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.



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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وكذا غلق الحدائق والمتنزهات والمقاهي والكافتيريات بالإضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.


 جاء ذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أيام العيد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول الي الشارع الإ في الحالات القصوي والوقوف صفًا واحدًا مع الإجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا 


مشيدا بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه للمسئولية واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة بهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

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