نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالمنوفية





تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف يفيد بتلقيه بلاغا باشتعال حريق بحظيرة ماشية ملك أحد المواطنين بقرية بهواش.





وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ولكن الأهالي سيطروا على النيران وتمكنوا من إخمادها دون وقوع إصابات بشرية.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع 3 رؤوس ماشية ملك "إبراهيم ش" وبسؤاله نفي وجود شبهة جنائية ورجح أن يكون السبب سيجارة ألقاها أحد المارة دون قصد.





وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

