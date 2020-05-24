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حوادث

نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالمنوفية

الأحد 24/مايو/2020 - 12:41 م
حريق حظيرة ماشية
حريق حظيرة ماشية بالمنوفية
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محمد امين
تمكن أهالي قرية بهواش التابعة لمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق نشب بحظيرة ماشية وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف يفيد بتلقيه بلاغا باشتعال حريق بحظيرة ماشية ملك أحد المواطنين بقرية بهواش.


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ولكن الأهالي سيطروا على النيران وتمكنوا من إخمادها دون وقوع إصابات بشرية.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع 3 رؤوس ماشية ملك "إبراهيم ش" وبسؤاله نفي وجود شبهة جنائية ورجح أن يكون السبب سيجارة ألقاها أحد المارة دون قصد.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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