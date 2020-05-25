قطع المياه عن 3 مناطق بأسوان .. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه عن 3 مناطق شرق المدينة وذلك إعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية من صباح باكر الثلاثاء .





وأوضحت الشركة في بيان، اليوم ، أن قطع المياه يشمل مناطق: عزبة النهضة وعزبة التحرير والسيل الجديد.





وأشار بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن قطع المياه يأتى نظرًا لحدوث تسريب فى الخط الرئيسى للمياه بقطر 630 مللى أمام جراج كيما بطريق السد العالى .





واقرأ أيضًا:





وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه سيتم بدء أعمال الإصلاح والصيانة لهذا الخط الحيوى مساء اليوم.





وأهابت شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .