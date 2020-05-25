لماذا نصوم 6 من شوال بعد 30 يوما من صيام رمضان؟ علي جمعة يجيب

لماذا نصوم 6 من شوال بعد 30 يوما من صيام رمضان ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك خلال فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وأجاب "جمعة"، قائلًا: أن الله عز وجل جعل الحسنة بـ10 أمثالها، فعندما نصوم رمضان أي 30 يوم وعليهم 6 أيام من شوال فيكون ذلك 36 يوم فى 10 حسنات أى 360 يوم أى كأني صومت السنة كلها، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف (( من صام رمضان وأتبعه بـ6 من شوال فكأنما صام الدهر)).





وتابع أن البعض أصبح يشغله الكم عن الكيف، لافتًا الى أن القلوب الضارعة الخاشعة لربها هى الأساس وإن قل عملها، فما سبقكم أبوبكر بكثرة صلاة أو صيام وإنما بشئ وقر فى قلبه وهو الحب والرحمة والأسوة الحسنة والتعلق والثقة بالله تعالى، قائلًا: خير العمل أدومه وإن قل، فعلينا ألا نعتمد على الكم ولكن نعتمد على الكيف.





وتابع: "علينا أن نستفيد من شهر رمضان وماذا خرجنا منه ونسير على منهجه بأن نقلل من طعامنا وكلامنا ومنامًا ونخلو مع الله ولو قليلًا".





وروى " أنه وجد شخص يحسب على الآلة الحاسبة فقال له ماذا تفعل قال له تصدقت بـ10 جنية عاوز أن اشوف حسابي عند ربنا كام فقلت له مبيتحسبش كدا لأن الله واسع العطاء والرحمة والمغفرة ".





ما الحكمة من الصيام .. ولماذا نصوم شهر رمضان؟ .. شهر رمضان فضّله الله على سائر السَّنَة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ" [البقرة: 185]، وميز الله تعالى هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره؛ فقال: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" [البقرة: 185].

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والصيام من العبادات التي لها أثرٌ عظيمٌ في حياة الفرد والمجتمع؛ فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق ويرقق المشاعر والأحاسيس، ويربط العبد بربه وخالقه، وفي الصوم خضوعٌ وطاعةٌ وحرمانٌ من ملذات الحياة وشهواتها طيلة النهار إيمانًا واحتسابًا لله، وهو انتصارٌ على النفس والهوى والشيطان، ورمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار، ويكفيه فضلًا أن الله سجّل فضله في القرآن الكريم، ليظل يُتلى على مَرِّ الأيام وكَرِّ الأعوام إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها؛ فهو الشهر الوحيد الذي ذُكر باسمه في القرآن الكريم.

ونشرت الصفحات الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، فيديو تحت عنوان "ما الحكمة من الصيام؟ ولماذا نصوم شهر رمضان؟" وذلك في إطار الرسالة الثامنة من حملة أياما "معدودات"، والتي تهدف إلى توضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.





قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يُستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد.





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هو شكل من أشكال المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وأوضح « الإفتاء » في إجابتها عن سؤال: «متى يستحب بدء صيام الست من شوال؟، وما ذا يبطل هذا الصيام؟»، أن في صيام الست من شوال



