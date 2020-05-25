AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستجيب لمبادرة روما للبحث عن الأطفال المفقودين

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:40 م
جماهير وشعار الاهلي
جماهير وشعار الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
أعلن نادي روما الإيطالي، مشاركة النادي الأهلي في مبادرته للبحث عن الأطفال المفقودين، في بيان رسمي عبر موقعه.

وقال نادي روما في البيان، المشروع الذي أطلقه نادي روما من أجل المركز الدولي للبحث عن الأطفال المفقودين بدعم من اتحاد الأندية الأوروبية.


وتابع بيان النادي أنه في إيطاليا أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وفيورنتينا ونابولي ولاتسيو وقعت معنا لدعم الحملة، أما إنجلترا، أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام متواجدة معنا. 

وأوضح "من أصل 20 ناديا تحظى بأكبر عدد من المتابعين في العالم، 19 منها وافقت على المشاركة في الحملة يوم 25 مايو، من ضمنها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وجالاتا سراي والأهلي وفلامنجو وكورنثيانز".

وأتم "الحملة كذلك مدعومة من فيفا ورابطة الدوري الأمريكي وكونكاكاف وغيرها من روابط الدوريات والاتحادات حول العالم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مورينيو يستبعد محمد صلاح من تشكيل أفضل 11 لاعبا دربهم خلال مسيرته

3 أشياء فقدها محمد صلاح.. كيف عاقب كورونا الفرعون المصري؟

شاهد.. قناة الأهلي تتفوق على يوفنتوس والسيتي والأرسنال

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية

نجم الجزائر على أعتاب باريس سان جيرمان

وفاة سيموني مدرب إنتر الإيطالي السابق

ترشيحاتنا

إيده الشمال اتحركت وحطها على والده| بسمة وهبة تكشف سرًا عند دفن منسي

هيفاء وهبي تنفي زواجها من مدير أعمالها.. والأخير يلجأ للقضاء

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة دفعة 2015

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

أول صور لناقلة إيران الثانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا