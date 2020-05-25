الأهلي يستجيب لمبادرة روما للبحث عن الأطفال المفقودين

أعلن نادي روما الإيطالي، مشاركة النادي الأهلي في مبادرته للبحث عن الأطفال المفقودين، في بيان رسمي عبر موقعه.
وقال نادي روما في البيان، المشروع الذي أطلقه نادي روما من أجل المركز الدولي للبحث عن الأطفال المفقودين بدعم من اتحاد الأندية الأوروبية.
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وتابع بيان النادي أنه في إيطاليا أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وفيورنتينا ونابولي ولاتسيو وقعت معنا لدعم الحملة، أما إنجلترا، أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام متواجدة معنا.
وأوضح "من أصل 20 ناديا تحظى بأكبر عدد من المتابعين في العالم، 19 منها وافقت على المشاركة في الحملة يوم 25 مايو، من ضمنها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وجالاتا سراي والأهلي وفلامنجو وكورنثيانز".
وأتم "الحملة كذلك مدعومة من فيفا ورابطة الدوري الأمريكي وكونكاكاف وغيرها من روابط الدوريات والاتحادات حول العالم".