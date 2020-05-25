شاهد.. زلزال يفاجئ رئيسة وزراء نيوزيلندا على الهواء

عرضت قناة «روسيا اليوم»، مقطع فيديو، للحظة حدوث زلزال وقت حديث رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، على الهواء.





ضرب زلزال العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، صباح اليوم الاثنين تزامنا مع مقابلة تلفزيونية على الهواء مع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مبنى البرلمان.





وكان رد فعل رئيسة الوزراء غير المتوقع على لحظة وقوع زلزال، أن قالت مازحة أثناء المقابلة "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة.. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".





وطمأنت المذيع بأنها في أمان واستمرت في المقابلة، وقالت "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".



