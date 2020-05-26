فيديوجراف.. طائرة بدون طيار لتوصيل العيدية في السعودية

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في ظل انتشار فيروس كورونا وإصدار العديد من التعليمات وسن القوانين في مختلف بلدان العالم التي تحث على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عجز الناس عن التواصل وإعطاء عيدية العيد، إلا أن البعض ابتكر حيلة غريبة للمواظبة على طقوس العيد.





ابتكر شاب سعودي طريقة لايصال العيدية لوالدة صديقة عن طريق ارسالها مع طيارة بدون طيار في اربعة دقائق حتى لا يخترق إجراءات الدولة بشأن قرارات التباعد الاجتماعي والحظر الكلي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.