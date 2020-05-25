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مرأة

بخطوات بسيطة.. احمي نفسك وطفلك من كورونا في العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:03 م
بخطوات بسيطة إحمي
بخطوات بسيطة إحمي نفسك وطفلك من كورونا في العيد
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آية التيجي
نحرص جميعا خلال أيام عيد الفطر على التباعد الاجتماعي قد المستطاع، ومحاولة الاحتفال بالعيد في المنزل داخل منازلنا، وذلك حتى يظهر علاج لفيروس كورونا، وقد يبقى الخوف الأكبر على الأطفال حيث انه من الصعب التحكم بهم، ولكن يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات  البسيطة لحماية الاطفال من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، انه من الخطر التزاحم والخروج من المنزل فى عيد الفطر فى ظل انتشار  فيروس كورونا و خاصة واننا في فترة تزايد أعداد الإصابات؛ حيث ان التكدس خلال عيد الفطر يهدد باندلاع وتيرة العدوى ، و الأعداد فى مصر تتزايد، وذلك حتى لا يتسارع منحنى الكورونا الوبائى.

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وتابع بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه من الممكن إجهاض ذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة ، والتزام الجماهير بتعليمات الوقاية بدقة، وذلك لـ وقف انتشار الفيروس التاجي ، هناك تعليمات يجب اتباعها من قبل الكبار، وايضا بالنسبة للأطفال الصغار لممارسة التباعد الاجتماعي؛ حيث يمكن تنفيذه بخطوات بسيطة، وتشمل:

1-  البقاء في المنزل 
2- تجنب الحشود 
3- الامتناع عن الملامسة بالأيدي قدر المستطاع.
4- زيادة المسافات الآمنة بين الأخرين .
5- تجنب التجمعات، وبالأخص مع الأقارب و الأصدقاء.
6- عدم الذهاب إلى المتاجر ما لم يكن ذلك ضروريًا .
7- البعد عن وسائل النقل العام ، بما في ذلك الحافلات ، ومترو الأنفاق ، وسيارات الأجرة.
8- لا تذهب إلى منازل الآخرين
9-  من المهم الابتعاد عن الجميع ، حتى لو لم يبدو عليهم المرض.
10- إذا كان عليك الخروج ، فتأكد من أنك على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.
11- إذا كنت مريضًا ، ابتعد عن الآخرين، وحاول عزل نفسك في غرفة وتجنب التعامل المباشر مع من معك بالمنزل.

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12- ننصح باستبدال العيدية بـ المعايدات الإلكترونية .
13- الحد من التعامل بالكاش؛ حيث انها ربما تنقل الفيروس.
14- الكمامة شرط أساسي للخروج فى العيد 
15- القراءة هدية مبتكرة للعيد، فقد ثبت أنها تقلل التوتر وتكسب الاسترخاء أفضل من ممارسة الرياضات التأملية.
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