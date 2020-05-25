بخطوات بسيطة.. احمي نفسك وطفلك من كورونا في العيد

1- البقاء في المنزل

2- تجنب الحشود

3- الامتناع عن الملامسة بالأيدي قدر المستطاع.



4- زيادة المسافات الآمنة بين الأخرين .

5- تجنب التجمعات، وبالأخص مع الأقارب و الأصدقاء.

6- عدم

7- البعد عن وسائل النقل العام ، بما في ذلك الحافلات ، ومترو الأنفاق ، وسيارات الأجرة.

8- لا تذهب إلى منازل الآخرين

9- من المهم الابتعاد عن الجميع ، حتى لو لم يبدو عليهم المرض.

10- إذا كان عليك الخروج ، فتأكد من أنك على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

11- إذا كنت مريضًا ، ابتعد عن الآخرين، وحاول عزل نفسك في غرفة وتجنب التعامل المباشر مع من معك بالمنزل.



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5- تجنب التجمعات، وبالأخص مع الأقارب و الأصدقاء.6- عدم الذهاب إلى المتاجر ما لم يكن ذلك ضروريًا .7- البعد عن وسائل النقل العام ، بما في ذلك الحافلات ، ومترو الأنفاق ، وسيارات الأجرة.8- لا تذهب إلى منازل الآخرين9- من المهم الابتعاد عن الجميع ، حتى لو لم يبدو عليهم المرض.10- إذا كان عليك الخروج ، فتأكد من أنك على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.11- إذا كنت مريضًا ، ابتعد عن الآخرين، وحاول عزل نفسك في غرفة وتجنب التعامل المباشر مع من معك بالمنزل.

12- ننصح باستبدال العيدية بـ المعايدات الإلكترونية .

13- الحد من التعامل بالكاش؛ حيث انها ربما تنقل الفيروس.

14- الكمامة شرط أساسي للخروج فى العيد