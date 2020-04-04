محدش يخرج .. ماذا يحدث في شارع المصابة بـ كورنا في سوهاج

نفذت مديرية الصحة بسوهاج، حملة علي مدار يومين لتعقيم وتطهير الشارع ا لذي يقيم فيه الحالة المصابة بفيروس كورونا بمدينة جرجا جنوب المحافظة.





كما تم اتخاذ إجراءات وقائية ولعزل 4 أسر داخل منازلهم بمدينة سوهاج، ومدينة جرجا، وتم نقل السيدة المصابة لمستشفي العزل بمدينة الأقصر امس للعلاج.





وقال الدكتور عماد فرجاني، المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا جنوب محافظة سوهاج ان الادارة الصحية بالبلينا انضمت لإدارة جرجا للدعم فى عمليات التقصي والتعقيم والتطهير والامداد بعربيات تعقيم ووسائل مساعدة.





وأفاد فرجاني، أنه تم عزل 13 شخصا من سكان العمارة التى تقيم بها الحالة الإيجابية التي تم اكتشاف إصابتها امس بفيروس كورونا المستجد .





وقامت الإدارة الصحية بجرجا بقيادة الفريق الوقائي بتعقيم الشارع التي تقيم به الحالة والأماكن المجاورة.

أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرة الصحة في سوهاج، انه تم عمل عزل منزلي لـ 4 اسر مخالطة للحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا في المحافظة والتي تم الاعلان عنها اليوم والاسر التي تم عزلها 3 منها في مدينة جرجا واسرة في مدينة سوهاج.

وكانت ادارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بسوهاج، اصدرت بيانا امس افادت فيه بظهور حالة ايجابية لنتيجة تحليل فيروس كورونا لسيدة من جرجا تبلغ من العمر 62 عاما كانت محجوزة باشتباه كورونا بمستشفى سوهاج التعليمى، وتم تحويل المريضة لأحد مستشفيات العزل بجنوب الصعيد بسيارة إسعاف مجهزة وطاقم طبي مدرب.



واشار البيان الي انه تم على الفور تشكيل فرق للترصد والتقصى للمخالطين للمريضة وعمل التوعية اللازمة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وتم عمل عزل منزلى لجميع المخالطين وسيتم متابعتهم يوميا لمدة ١٤ يوم وتم رش وتطهير الشارع الذي تقيم به المريضة.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية التى تصدرها وزارة الصحة وبخاصة التزام البيوت مع الالتزام بالنظافة الشخصية وغسيل الايدي باستمرار والتزام آداب العطس والكحة ونظافة المنزل.



يذكر أن تلك الحالة هي الثانية التي تظهر بمدينة جرجا وبمحافظة سوهاج، حيث انه منذ اكثر من أسبوعين ظهرت نتيجة تحليل ايجابية لفيروس الكورونا لأحد المواطنين العائد من عمرة ويبلغ من ٨٤ عاما وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل ومازال يتلقى علاجه حتى الان حيث انه يعانى من أمراض أخرى.