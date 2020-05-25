فتح المقهى وقدم الشيشة.. إحالة مواطن خالف قرار الحكومة إلى النيابة في القليوبية.. صور

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة صاحب مقهي للنيابة بقرية السفاينة بطوخ للنيابة العامة لقيامه بفتح المقهي في العيد وتقديم الشيشة للمواطنين.









جاء ذلك بناء على حملة قام بها سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ يرافقه قوة من مركز شرطة طوخ حيث تم ضبط مقهى بقرية السفاينة فتح المكان ويقدم شيشة للمواطنين فتم التحفظ على الأدوات وتم ضبط المخالف لعرضة على النيابة.





وأشار سمير عمر الى أن رغم صدور قرار رئيس الوزراء بحظر عمل المقاهى ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا فقد قام أحد المواطنين بقرية السفاينة بتشغيل المكان رغم انذاره قبل ذلك فتم التحفظ على الادوات وجارى عرضه على النيابة.





وكانت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شهدت انفجار بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي أسفل نفق الشهيد وانتقلت الأجهزة المعنية لإصلاح العطل.





وعلى الفور انتقل سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ وتابع إصلاح العطل وتم رفع المياه من داخل النفق وفتح حركة المرور داخل النفق.