بضمانات وقائية.. برلمانية تطالب بدراسة فتح الحضانات بعد تضرر أصحابها

رجحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، استمرار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة عدد حالات المصابين والوفيات بالدولة في الآونة الأخيرة.





وحذرت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، من فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية حتى لا تتفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة التجمعات خاصة في ظل تكدس الفصول وزيادة عدد الطلاب.





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جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، قائلا: نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو، والمرحلة الثانية من تخفيف الاجراءات تضمنت فتح المدارس





وأضافت أن الأزمة لا تتعلق بالطلاب فقط بل تمتد إلى الأسر أيضا، فعندما يصاب الطالب سينقل العدوى إلى زملائه وإلى أسرته بالمنزل، الأمر الذي ينذر بكارثة، الدولة في غنى عنها.





وتابعت أن العام الدراسي الحالي انتهى بالفعل والحديث عن فتح المدارس يمكن بحثه خلال العام المقبل، معربا عن أملها في أن تنتهي الأزمة خلال العام الدراسي القادم.



