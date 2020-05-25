خالد صالح يعود في ذاكرة الجمهور.. تعرف على السبب

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن فخره وسعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل الاختيار، وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"مهما حاول أبطال العمل أن يوفي الأبطال الحقيقين قيمتهم فلن يستطيعوا، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.



