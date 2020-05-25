خالد صالح يعود في ذاكرة الجمهور.. تعرف على السبب

تصدر الفنان الراحل خالد صالح، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما تردد اسم ابنه الفنان الشاب أحمد خالد صالح، خلال الساعات الماضية.
ونرصد فيما يلي، آخر الأخبار لنجل خالد صالح «أحمد» التي أحدث بها جدلًا.
أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن فخره وسعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل الاختيار، وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"مهما حاول أبطال العمل أن يوفي الأبطال الحقيقين قيمتهم فلن يستطيعوا، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.
قال الفنان أحمد خالد صالح، ابن الفنان الراحل خالد صالح، إنه يشعر بقدر كبير من الحظ للمشاركة فى عملين من أكبر الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2020.
شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره بصورة له من مسلسل الفتوة وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.