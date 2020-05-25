أحمد موسى يوجه رسالة شكر للشعب المصري لهذا السبب.. فيديو

توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر للشعب المصري ورجال وزارة الداخلية المصرية، على الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الدولة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدا أن الشعب المصري كان رائعا وملتزم.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين:"امبارح يوم مثالي وفي منتهى الالتزام، ورسالة ايجابية، وهو ده اللي احنا عايزينه ومتوقعينه منكم".

وأضاف الإعلامي، أنه :"الاماكن اللي كان بيحصل فيها تجمعات كان فيها التزام، وفي كل المحافظات ومش في القاهرة بس ومافيش حد كسر الحظر ودائما في مثل هذه الأيام مكنتش تعرف نحط رجليك في أي حته".

وانهى الإعلامي، أنه :"مصر هترجع أحسن من الأول وهتشوفوا وشكرا لكل مصري".