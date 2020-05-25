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بعد احتفاله بأسر الشهداء والمصابين.. أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:15 م
احمد موسي
احمد موسي
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عادل نصار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسر الشهداء والمصابين في أيام عيد الفطر المبارك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إنه رغم أزمة كورونا لكن السيسي احتفل بالشهداء بطريقة مختلفة،  متابعا :"مصر عمرها ماتنسى ولادها وكلهم عندها حاجة واحدة".

 

وحذر الإعلامي، المصريين من خطورة المرحلة، قائلا :"الحرب مستمرة وعلينا جميعا ان ندرك هذا الأمر، ونعمل على مواجهة وعدم الانسياق وراء كل كاره للبلد".


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم كله في أزمة وليست مصر فقط، وعلينا النظر لما يحدث من حولنا، والشعوب والأطقم الطبية عليهم مسئولية في دعم الدول لمواجهة كورونا.

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