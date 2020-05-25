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كله بيضحي من أجل الوطن.. تحذير شديد من أحمد موسى لمروجي الشائعات

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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عادل نصار

حذر الإعلامي أحمد موسى، المصريين من خطورة الحرب التي تدار ضد الوطن بهدف إسقاطه.


وقال أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء اليوم، الإثنين، إن المواطن عليه مسئولية في دعم الدولة لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن الجماعات الإرهابية تبث الشائعات وتحرض على الدولة وتجب ومواجهتهم.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم كله في أزمة وليست مصر فقط، وعلينا النظر لما يحدث من حولنا، والشعوب والأطقم الطبية عليهم مسئولية في دعم الدول لمواجهة كورونا.


وطالب أحمد موسى، المصريين، بالالتفاف حول القيادة السياسية في مثل هذه الظروف، معقبا: "كله بيضحي من أجل الوطن".

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