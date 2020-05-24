أخبار التوك شو.. أحمد موسى: هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية تسليم أهالي.. والد الشهيد خالد مغربي: عشت أحداث الاختيار في الواقع

نشر موقع "صدى البلد" أمس، السبت، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي في مسلسل الاختيار حقيقي وهذا ما حدث بالفعل.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية في الداخل والخارج تسليم أهالي للسلطات المصرية بعد إلقاء القبض عليه.





قال الفنان أحمد السقا، تعليقا على المشهد القصير الذى قام به خلال مسلسل الاختيار ولاقى ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يهتم بالأعمال الوطنية منذ صغره.





وجه الإعلامي أحمد موسى تساؤلا لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن عقوبة الاتحاد الأفريقي على النادي بخصوص اللافتة التي وضعت على سور النادي مكتوب عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي.





قال محمد مغربي، والد الشهيد البطل خالد مغربي، إنه كان يتابع نجله باستمرار وهو فى سيناء من خلال الاتصال به تليفونيًا ويحثه على اليقظة والتضحية من أجل تراب الوطن.





عرضت قناة ON لقطات حية من معركة الواحات ولحظة القبض على التكفيري عبد الرحيم المسماري، حيث نحجت قوات مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلقاء القبض على العنصر الأجنبي في معركة الواحات.



