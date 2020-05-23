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كان يرتدى حزاما ناسفا.. أحمد موسى يكشف سبب عدم تفجير هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه

السبت 23/مايو/2020 - 11:59 م
لحظة القبض على هشام
لحظة القبض على هشام عشماوي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي في مسلسل الأختيار حقيقي وهذا ما حدث بالفعل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الإرهابى هشام عشماوي  كان يرتدي حزاما ناسفا .

 وعرض الإعلامي احمد موسى المشهد الحقيقي للقبض على الإرهابى هشام عشماوي في ليبيا.

وتابع أحمد موسى:"  يتم تلقين العناصر الإرهابية ضرورة تنفيذ عمليات انتحارية  للفوز بالحور العين"، مضيفا:" لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه يوم إلقاء القبض عليه".

وأكمل احمد موسى:" هشام عشماوي لم يقدر على قتل نفسه لانه على علم بأنه على باطل ولم يجرؤ على تفجير نفسه".

واضاف الإعلامي أحمد موسى:"   الناس شعرت بسعادة بعد عرض مشهد مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي".

وقال:" أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الغرهابية بعد عرض صور الغرهابي المعدوم 
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