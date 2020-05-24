والد الشهيد خالد مغربي: عشت أحداث مسلسل الاختيار في الواقع.. وربنا كرمنى بابني

قال محمد مغربي، والد الشهيد البطل خالد مغربي، إنه كان يتابع نجله باستمرار وهو فى سيناء من خلال الاتصال به تليفونيًا ويحثه على اليقظة والتضحية من أجل تراب الوطن.





وتابع مغربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه رسخ في نفس أبنه قبل استشهاده، قيم البطولة والشهامة والوطنية.





وأضاف والد البطل خالد مغربي: "كنت بكلمه فى التليفون لما يكون فيه شبكه و أقول له خلى السلاح ..أنا ربيته على البطولة والشهامة والحمد الله ربنا أسعدنى بيه وأصبح شهيد".





وعن رأيه في مسلسل الإختيار قال مغربي: "عشت أحداث مسلسل الاختيار فى الواقع.. وكل التقدير والتحية للقائمين عليه كونهم يؤدون رسالة".





وعرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29.



