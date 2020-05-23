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لغز رحيل السندريلا.. سمير صبري: لا داعي من التشهير بمن لا علاقة لهم بوفاة سعاد حسني

السبت 23/مايو/2020 - 10:32 م
سعاد حسني
سعاد حسني
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الفنان سمير صبري مفاجأة حول لغز رحيل سندريلا وايقونة الشاشة والسينما المصرية والعربية، الفنانة سعاد حسنى، مؤكدا أنه أجرى حوارات إستقصائية عن حقيقة وفاة السندريلا تضمنت 8 حلقات كانت حديث العالم كله.

وقال سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن" مازلت مؤمنا أن سعاد حسني لم تمت منتحرة، موضحا أنه كان يتحقق ولا يحقق وترك الأمر للجمهور للافتراض.

وأضاف سمير صبري أن سعاد حسني توفيت بالصدفة ويعتقد انه حدثت مشاجرة في المنزل وسقطت أرضا تسببت في كدمات في الرأس وأجزاء متفرقة من الجسم، وهذا ما أكد الطبيب الشرعي.

وأوضح أن الطب الشرعي في مصر أكد نفس الشيء بشأن وفاة الفنانة سعاد حسني، مشيرا إلى أن هناك اتهامات وأحاديث عن أشخاص بعينها حول وفاة سعاد حسني ليس لها أساس من الصحة.

وشدد سمير صبري على أن الأمانة على أسرار الأصدقاء جعلتني قريبا من الجميع، ولا داعي من التشهير بأسماء أشخاص ليس لهم علاقة بوفاة السندريلا سعاد حسني .
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