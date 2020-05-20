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توك شو

الحكم للجمهور.. سمير صبري يشن هجوما عنيفا على برامج المقالب.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:44 م
الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري
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اسراء صبري
شن الفنان سمير صبري، هجوما على برامج المقالب التي يكون بها "شتيمة"  متابعا" أجيب ضيف وابهدلة واشتمه وأغرقة في المياه انا ضدها تماما.

وأضاف صبري خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من البرامج من المفترض أن تكون مضحكة ولكن ما تقدمه عكس ذلك، معقبا: الكاميرا الخفية هي التي كانت مضحكة بالفعل،مشيدا باداء الفنان حسين إمام.

وأكد سمير صبري أن البرامج الحواريه الآن أيضا غير متقنة، متابعا :برنامج "حوار جرئ جدا" كان بيعصر الفنان بأدب ورقه..مش بالعدوانية المتواجدة حاليا.

وأوضح أن هناك العديد من برامج المقالب المتواجدة على الساحة حاليا ليس لها أي قيمه، معقبا : ايه الهدف من دا مصروف عليها فلوس بلا داعى.


وتوجه سمير صبري بسؤال للجمهور عن البرامج المضحكة المتواجدة حاليا من وجهة نظرهم، مضيفا أن برامج المواهب من أفضل البرامج المتواجدة على الساحة.
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