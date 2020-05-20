الحكم للجمهور.. سمير صبري يشن هجوما عنيفا على برامج المقالب.. فيديو

وأضاف صبري خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من البرامج من المفترض أن تكون مضحكة ولكن ما تقدمه عكس ذلك، معقبا: الكاميرا الخفية هي التي كانت مضحكة بالفعل،مشيدا باداء الفنان حسين إمام.



وأكد سمير صبري





وأوضح أن هناك العديد من

أن البرامج الحواريه الآن أيضا غير متقنة، متابعا :برنامج "حوار جرئ جدا" كان بيعصر الفنان بأدب ورقه..مش بالعدوانية المتواجدة حاليا.وأوضح أن هناك العديد من برامج المقالب المتواجدة على الساحة حاليا ليس لها أي قيمه، معقبا : ايه الهدف من دا مصروف عليها فلوس بلا داعى.







وتوجه سمير صبري بسؤال للجمهور عن البرامج المضحكة المتواجدة حاليا من وجهة نظرهم، مضيفا أن برامج المواهب من أفضل البرامج المتواجدة على الساحة.