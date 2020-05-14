إدوارد: رامز جلال نمبر وان في برامج المقالب.. فيديو

كشف الفنان إدوارد ، عن رأيه في برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، كما تحدث عن تجربته في تقديم تلك النوعية من البرامج.





وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" رامز ناجح في الحتة دي والناس كلها بتستنى برنامج مقالب رامز جلال".





وأضاف إدوارد:" تجربتي في برامج المقالب مختلفة عن مقالب رامز جلال، و رامز جلال نمبر وان في برنامج المقالب".





وفي سياق أخر قال إدوارد ، إنه نجح في مجال التمثيل بتميزه وأن الواسطة لم تلعب دورا في ذلك على الإطلاق.





وأضاف إدوارد: "العمل في مجال السينما والتليفزيون يكون بترشيح من مخرج العمل الفني والدرامي ولا مجال للواسطة فيه".



