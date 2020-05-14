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توك شو

إدوارد: رامز جلال نمبر وان في برامج المقالب.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:43 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
كشف الفنان إدوارد، عن رأيه في برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، كما تحدث عن تجربته في تقديم تلك النوعية من البرامج.

وقال إدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"   رامز ناجح في الحتة دي والناس كلها بتستنى برنامج مقالب رامز جلال".

وأضاف إدوارد:"  تجربتي في برامج المقالب مختلفة عن مقالب رامز جلال، ورامز جلال نمبر وان في برنامج المقالب".

وفي سياق أخر قال إدوارد ، إنه نجح في مجال التمثيل بتميزه وأن الواسطة لم تلعب دورا في ذلك على الإطلاق.

وأضاف إدوارد: "العمل في مجال السينما والتليفزيون يكون بترشيح من مخرج العمل الفني والدرامي ولا مجال للواسطة فيه".

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