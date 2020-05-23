مضيت على بياض.. سمير صبري: حصلت على ألف جنيه في البحث عن فضيحة

كشف الفنان سمير صبري كواليس عمله مع الفنان الكبير عادل إمام ، قائلا:" اشتغلت مع عادل إمام أعمال كثيرة ومنها نص ساعة جواز والبحث عن فضيحة ".





المنتج جمال الليثي طلب زيارتي انا وعادل إمام وميرفت امين وقام باحضار سيناريو الفيلم وعقد فاضي وطلب منا التوقيع ". وكشف سمير صبري في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :"





وقال سمير صبري:" زمان مكناش بنقرا شيء وقمنا بالتوقيع على الفور، و فوجئنا بان أجري في فيلم البحث عن فضيحة ألف جنيه وكذلك الأمر مع عادل إمام".





وتابع سمير صبري:" بعد رؤيتنا لقيمة الأجر « صوتنا» لان هذا الأجر كان مرتفع جدا أنذاك في عام 1974".





وأكمل سمير صبري:" كان أعلى أجر الفنانة فاتن حمامة وكانت تحصل على 5 آلاف جنيه في الفيلم "، مضيفا:" فيلم البحث عن فضيحة حقق نجاحا كبيرا ".



