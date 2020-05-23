مضيت على بياض.. سمير صبري: حصلت على ألف جنيه في البحث عن فضيحة

كشف الفنان سمير صبري كواليس عمله مع الفنان الكبير عادل إمام ، قائلا:" اشتغلت مع عادل إمام أعمال كثيرة ومنها نص ساعة جواز والبحث عن فضيحة ".
وكشف سمير صبري في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :" المنتج جمال الليثي طلب زيارتي انا وعادل إمام وميرفت امين وقام باحضار سيناريو الفيلم وعقد فاضي وطلب منا التوقيع ".
وقال سمير صبري:" زمان مكناش بنقرا شيء وقمنا بالتوقيع على الفور، وفوجئنا بان أجري في فيلم البحث عن فضيحة ألف جنيه وكذلك الأمر مع عادل إمام".
وتابع سمير صبري:" بعد رؤيتنا لقيمة الأجر « صوتنا» لان هذا الأجر كان مرتفع جدا أنذاك في عام 1974".
وأكمل سمير صبري:" كان أعلى أجر الفنانة فاتن حمامة وكانت تحصل على 5 آلاف جنيه في الفيلم "، مضيفا:" فيلم البحث عن فضيحة حقق نجاحا كبيرا ".