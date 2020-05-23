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توك شو

مضيت على بياض.. سمير صبري: حصلت على ألف جنيه في البحث عن فضيحة

السبت 23/مايو/2020 - 10:24 م
سمير صبري
سمير صبري
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هاني حسين
كشف الفنان سمير صبري كواليس عمله مع الفنان الكبير عادل إمام ، قائلا:" اشتغلت مع عادل إمام أعمال كثيرة ومنها نص ساعة جواز والبحث عن فضيحة ".

وكشف سمير صبري في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :"  المنتج جمال الليثي طلب زيارتي انا وعادل إمام وميرفت امين   وقام باحضار سيناريو الفيلم وعقد فاضي وطلب منا التوقيع ".

وقال سمير صبري:"  زمان مكناش بنقرا شيء وقمنا بالتوقيع على الفور، وفوجئنا بان أجري في فيلم البحث عن فضيحة ألف جنيه وكذلك الأمر مع عادل إمام".

وتابع سمير صبري:" بعد رؤيتنا لقيمة الأجر « صوتنا» لان هذا الأجر كان مرتفع جدا أنذاك في عام 1974".

وأكمل سمير صبري:" كان أعلى أجر الفنانة فاتن حمامة وكانت تحصل على 5 آلاف جنيه في الفيلم "، مضيفا:"  فيلم البحث عن فضيحة حقق نجاحا كبيرا ".

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