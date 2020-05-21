سمير صبري: لم يعد هناك اهتمام بالفرق الاستعراضية والسينما الغنائية ..فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إنه لا توجد فرق استعراضية حاليا، متابعا "معدش فيه اهتمام بالفرق الاستعراضية".





وتساءل سمير صبري، في حواره ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، "فين الفوازير ونيلي وشريهان وفطوطة؟.. فين اللي بيكتب؟"، معلقا "لم يعد هناك اهتمام بالاستعراض، أو السينما الغنائية بالرغم من وجود الكثير من المغنيين".





وأضاف سمير صبري، "حاليا الجميع بيستسهل، ويقوموا بإنتاج ما يسمي بـ"الفيديو كليب"، متابعا "تفتكريلي إيه من أغاني "نانسي عجرم".





وأكد سمير صبري ، أن السينما الغنائية هي تاريخ للفنان المؤدي، مشيرا إلى أن السيئ في الأغاني الشعبية هم المؤلفون معقبا "بيكتبوا كلام بذيء".

وأوضح أن الأغاني الشعبية قديما كانت تختلف تماما عن الحالية والألفاظ مختلفة تماما، مشيرا إلى الفرق بين ألفاظ الأغانى الشعبية حاليا وأغاني عدوية.