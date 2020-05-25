وكيل صحة السويس يزور مبنى عزل مصابي كورونا





ورافق وكيل الوزارة، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة الدكتور آسر البنا، لمتابعة آخر تجهيزات المبنى، ومدى استعداده لاستقبال حالات العزل، ومدى جاهزية استقبال الباطنة لفرز الحالات المشتبه بها.









وكان مدير مستشفى السويس العام ال دكتور يوسف خليفة في استقبال وكيل وزارة الصحة بالسويس، مساء اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك.









يأتى ذلك بعد قرار وزارة الصحة بفتح المستشفيات العامة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يبلغ عددهم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية، وبالتالى تم تحديد مبنى منفصل داخل المستشفى العام بالسويس ، لاستقبال تلك الحالات وتشخيصها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقًا لتعريف الحالة.









يأتي ذلك لتخفيف الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، بعد الزيادة المتوقعة لاعداد الاصابات اليومية.









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