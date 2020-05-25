AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة السويس يزور مبنى عزل مصابي كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:20 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة
Advertisements
حسن غنيمة
أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة، زيارة لمبنى العزل المخصص بمستشفى السويس العام وقسم استقبال الباطنة اليوم الاثنين ، لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمة العلاجية للمصابين.


ورافق وكيل الوزارة، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة الدكتور آسر البنا، لمتابعة آخر تجهيزات المبنى، ومدى استعداده لاستقبال حالات العزل، ومدى جاهزية استقبال الباطنة لفرز الحالات المشتبه بها.


وكان مدير مستشفى السويس العام الدكتور يوسف خليفة في استقبال وكيل وزارة الصحة بالسويس، مساء اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك.


يأتى ذلك بعد قرار وزارة الصحة بفتح المستشفيات العامة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يبلغ عددهم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية، وبالتالى تم تحديد مبنى منفصل داخل المستشفى العام بالسويس، لاستقبال تلك الحالات وتشخيصها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقًا لتعريف الحالة.


يأتي ذلك لتخفيف الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، بعد الزيادة المتوقعة لاعداد الاصابات اليومية.


اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء مبنى بمستشفى السويس لتخصيصه لعزل حالات كورونا

بسبب كورونا.. الصحة تحذر المستشفيات الخاصة من عدم استقبال المرضى وتلزمها بـ 8 إجراءات

الصحة: ارتدوا الكمامات والعالم سيتعايش مع كورونا وفقا لتوصيات الصحة العالمية

السويس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

جولة مفاجئة لمدير الصحة بمطروح لمتابعة الإجراءات الوقائية بمستشفيات الحميات والصدر

غلق مستشفى القلب والصدر بجامعة الزقازيق لمدة 3 أيام عقب إصابة حالتين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ننشر صور الأشقاء الثلاثة المتوفين بـ كورونا في الشرقية

بإطلالة على الشاطئ.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا

ولادك هما ولادي.. أحمد حلمي يرد على تامر حسني.. شاهد

الصحة: خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

في السابعة.. حلقة جديدة لأحمد موسى يكشف فيها مفاجأة للمشاهدين

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت جنا عمرو دياب فى مأزق للانتقاد

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور