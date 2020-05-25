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محافظات

كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:08 م
مصيف بلطيم بدون مواطنين
مصيف بلطيم بدون مواطنين
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، بجهود رؤساء المراكز والمدن والحملات الأمنية في إغلاق الشواطئ والكورنيش في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال علي الشواطئ والكورنيش، ومنع تجمعات المواطنين.

كما قام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة استمرار الغلق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وكافة أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والانقاذ النهرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
كورونا يفسد فرحة العيد.. كورنيش دسوق ومصيف بلطيم بدون مواطنين.. صور
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