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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:58 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وبناءً علي توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، تنفيذ إزالة شدة خشبية لدور ثانٍ مخالف، بمساحة 200 متر مربع بنايف، التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، ومصادرة جميع الأخشاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذ إزالة حالة تعدٍ علي أرض زراعية بناحية الزعفران، التابعة لقرية الناصرية، علي مساحة 3 قراريط، عبارة عن سملات خرسانية تحت الأرض، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشرف المهندس، هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على إزالة حالة تعدٍ على أرض أملاك دولة، بناحية قرية بر بحرى، وتمت الإزالة كاملة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وشدد محافظ كفرالشيخ، على رصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى تطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات خلال إجازة العيد.. صور
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