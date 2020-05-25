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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: مكافأة استثنائية للأطقم الطبية بأقسام العزل تقديرا لجهودهم المبذولة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:45 م
رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية من الأطباء، والتمريض، والعمال .

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وكشف الدكتور منصور عن صرف 5000 جنيه لكل طبيب من الأطباء العاملين بأقسام العزل الطبي، و3000 جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض بأقسام العزل الطبي، و2000 جنيه لكل عامل من العمال العاملين بأقسام العزل الطبي ولحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.


ويأتي ذلك وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديرا من الجامعة للجهود غير العادية المبذولة من أعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية  . 

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