AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الحزن يسيطر على طلاب وأساتذة قصر العيني بعد إصابة أشهر أساتذاتهم بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:11 م
الدكتور مدحت مرسي
الدكتور مدحت مرسي أستاذ التشريح في القصر العيني
Advertisements
نهلة الشربيني
حالة من الحزن سيطرت علي طلاب واساتذة كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة ، بعد انتشار خبر إصابة الدكتور مدحت مرسي "أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني" بفيروس كورونا المستجد.


حيث نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب كلية الطب  القصر العيني خبر إصابة الدكتور مدحت مرسي "أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني"، من خلال منشور لها: "ثبتت إيجابية تحاليل ڤيروس كورونا المستجد للدكتور مدحت مرسي أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني.. نسأل الله عز وجل لأستاذنا الفاضل الشفاء العاجل وأن يعيده إلينا سالمًا بإذن الله" .


بينما جاءت تعليقات الطلاب مؤثرة موجهين له الدعاء بالشفاء العاجل حيث قالت إحدى الطالبات تدعى نهى محمد: "كل ولادك طلبة الطب في جميع أنحاء مصر بيدعولك اعظم واطيب انسان وصاحب الفضل علينا كلنا اجيال كتير استفادت من علمك ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بالسلامه ".


بينما قال محمد يونس: "الخبر تقيل جدا ع قلوبنا لاحول ولاقوة الا بالله يارب الله يشفيه ويعافيه وجميع المرضى" ، وعلقت هاجر يوسف: "ربنا يقوم حضرتك بالسلامة ويرزقك الصحة والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين".


بينما علقت ياسمين  ياسر أحد أعضاء هيئة التدريس المعاونة: " اللهم تُرنا فيمن علمنا يومًا حرفًا أي مكروه ، اللهم اشف مُعلمنا و أستاذنا د / مدحت مرسي أستاذ التشريح في القصر العيني ، حيث تم تأكيد خبر اصابته بـ كورونا ڤيروس سائلين الله تعالى أن يرفع عنه البلاء و يرده سالمًا لأسرته و طلابه ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختيار جهاد أبو العطا مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لمكافحة العدوى

قومى المرأة ناعيا هشام الساكت: فقدنا شخصية عظيمة من أكبر الأطباء فى جراحة الأطفال

3 فئات تصاب بـ كورونا وتتعافى سريعا ولا يظهر عليها أعراض.. فيديو

ترشيحاتنا

عروض العيد مستمرة.. احصل على آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط

سعر ومواصفات ام جي mg zs بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بالدولار و بعد الخصم .. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

بشرة سارة بخصوص طقس اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق غواصة نووية جديدة.. صور

تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر