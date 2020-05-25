الحزن يسيطر على طلاب وأساتذة قصر العيني بعد إصابة أشهر أساتذاتهم بكورونا

حالة من الحزن سيطرت علي طلاب واساتذة كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة ، بعد انتشار خبر إصابة الدكتور مدحت مرسي "أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني" بفيروس كورونا المستجد.









حيث نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب كلية الطب القصر العيني خبر إصابة الدكتور مدحت مرسي "أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني"، من خلال منشور لها: "ثبتت إيجابية تحاليل ڤيروس كورونا المستجد للدكتور مدحت مرسي أستاذ علم التشريح بطب قصر العيني.. نسأل الله عز وجل لأستاذنا الفاضل الشفاء العاجل وأن يعيده إلينا سالمًا بإذن الله" .









بينما جاءت تعليقات الطلاب مؤثرة موجهين له الدعاء بالشفاء العاجل حيث قالت إحدى الطالبات تدعى نهى محمد: "كل ولادك طلبة الطب في جميع أنحاء مصر بيدعولك اعظم واطيب انسان وصاحب الفضل علينا كلنا اجيال كتير استفادت من علمك ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بالسلامه ".









بينما قال محمد يونس: "الخبر تقيل جدا ع قلوبنا لاحول ولاقوة الا بالله يارب الله يشفيه ويعافيه وجميع المرضى" ، وعلقت هاجر يوسف: "ربنا يقوم حضرتك بالسلامة ويرزقك الصحة والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين".









بينما علقت ياسمين ياسر أحد أعضاء هيئة التدريس المعاونة: " اللهم تُرنا فيمن علمنا يومًا حرفًا أي مكروه ، اللهم اشف مُعلمنا و أستاذنا د / مدحت مرسي أستاذ التشريح في القصر العيني ، حيث تم تأكيد خبر اصابته بـ كورونا ڤيروس سائلين الله تعالى أن يرفع عنه البلاء و يرده سالمًا لأسرته و طلابه ".





