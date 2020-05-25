AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بصورة سيلفي.. ديميت اوزديمير بمكياج ناعم على إنستجرام

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:09 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة سيلفي عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة  صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.

وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الاسود هاف ستومك، وعليه بلوزة باللون البيج المخرمة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البني، مع وضع الآي لاينر لتبرز كن جمال عينيها.

واختارت ديميت اوزديمير ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من بساطة إطلالتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسود .. ديمت اوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بملابس شتوية.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على الإنستجرام

من منزلها.. ديميت اوزديمير بإطلالة غامضة على إنستجرام

بـ هاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

بالسيلفي.. ديميت اوزديمير تبرز انوثتها داخل سيارتها

بالأبيض.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة جديدة

ترشيحاتنا

دينا الشربيني: أنا مرعوبة بسبب فيروس كورونا.. فيديو

أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

AdvertisementS

سوريا تعلن إلغاء حظر التجول والسماح بالحركة بين المحافظات بدءًا من الغد

بانتظار فرج ربنا.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

خلية نايمة .. طبيب أزمة مستشفى المنيرة طلع إخوان .. القصة الكاملة

هل أصيب محمود الخطيب بفيروس كورونا؟.. ندى ابنته تكشف الحقيقة

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

بعد الترويج له واعتماده.. ضربة قوية لـ ترامب بشأن عقار هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميا

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر