بصورة سيلفي.. ديميت اوزديمير بمكياج ناعم على إنستجرام

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة سيلفي عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم الشديد لها.
وارتدت ديميت اوزديمير توب باللون الاسود هاف ستومك، وعليه بلوزة باللون البيج المخرمة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البني، مع وضع الآي لاينر لتبرز كن جمال عينيها.
واختارت ديميت اوزديمير ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من بساطة إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
Mutlu bayramlar 🎈 Herşeyin normale dönmesi dileğiyle ...
A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on