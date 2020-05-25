وفاة نجم الظل عبد النبي السيد الشهير بـ إتو





الفنان الراحل عبد النبي السيد، لم يأخذ في حياته دورًا كاملًا، وأكتفى بالظهور في مشاهد قليلة فقط، لعدم حصوله على كارنية عضوية نقابة المهن التمثيلية.





وقدم عبد النبي السيد، مشاهد لا تنسى في ذاكرة السينما، من بين هذه المشاهد دور “غاندي” في فيلم “الحرب العالمية التالتة"، الذي تم إنتاجه عام 2014.



