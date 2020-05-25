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فن

وفاة نجم الظل عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:21 م
عبد النبي السيد -
عبد النبي السيد - إتو
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سعيد فراج
توفي مساء اليوم الجمعة 25 مايو، الفنان عبد النبي السيد، أحد أبرز فنانين الظل، والذي اشتهر باسم «إتو» بسبب جملته الشهيرة في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» للفنان محمد هنيدي


الفنان الراحل عبد النبي السيد، لم يأخذ في حياته دورًا كاملًا، وأكتفى بالظهور في مشاهد قليلة فقط، لعدم حصوله على كارنية عضوية نقابة المهن التمثيلية. 

وقدم عبد النبي السيد، مشاهد لا تنسى في ذاكرة السينما، من بين هذه المشاهد دور “غاندي” في فيلم “الحرب العالمية التالتة"، الذي تم إنتاجه عام 2014.

وشارك عبد النبي السيد، أو إتو، أيضًا بمشهد وحيد في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» للفنان محمد هنيدي، وذلك حينما ظهر بالمشهد يقول كلمة تبدأ بحرف الـ (أ)، ليقول: «إليسا وإتو». 
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