نشرة البرلمان: المجلس يكشف مخطط الإخوان لضرب الجيش الأبيض.. وشرطان لفتح المدارس

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأثنين 25 مايو:شيرين فراج تشكر الحكومة بعد الشفاء من كورونا وتؤكد: ساندونىالبرلمان يزف بشرى سارة للفلاحين..مد إيقاف العمل بقانون الضريبة على الأطيان حتى عام 2022برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولةمحلية البرلمان ترد على قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهربسبب ضحايا الجيش الأبيض.. تحرك عاجل من البرلمان لاحتواء أزمة "الصحة" و"الأطباء"على غرار الاختيار.. برلمانية تنشر صورتها مع أيمن نور: خان الوطنفرج عامر يحذر من مخطط إخواني لتحريض الأطقم الطبية على الاستقالةعلى غرار بريطانيا.. تعليم البرلمان: شرطان لعودة الدراسة بالمدارس في ظل كوروناأول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية