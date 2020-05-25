على غرار بريطانيا.. تعليم البرلمان: شرطان لعودة الدراسة بالمدارس في ظل كورونا

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن عودة الدراسة بالمدارس والجامعات أمر مستبعد خلال الفترة الحالية، مطالبا الحكومة بضرورة مد فترة التعليق لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، قائلا: نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو، والمرحلة الثانية من تخفيف الاجراءات تضمنت فتح المدارس.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عاملين يمنعان تنفيذ هذا القرار في مصر وهما ضعف البنية التحتية بالمدارس كنقص عدد الفصول، أما العامل الثاني فيتمثل في نقص أطقم الخدمات بالمدارس كالأخصائيين والأطباء والعاملين.
وأشار إلى أن ضعف هذه الإمكانيات لن يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، مؤكدا أن البرلمان طالب بزيادة موازنة التعليم لرفع كفاءة الفصول والبنية التحتية.
وتابع أن هناك بديل عن عودة الطلاب للمدارس وهو التعليم عن بعد والذي تم تطبيقه بالفعل عقب تعليق فترة الدراسة، كإجراء احترازي لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.