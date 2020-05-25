على غرار بريطانيا.. تعليم البرلمان: شرطان لعودة الدراسة بالمدارس في ظل كورونا

وأشار إلى أن ضعف هذه الإمكانيات لن يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، مؤكدا أن

طالب بزيادة موازنة التعليم لرفع كفاءة الفصول والبنية التحتية.