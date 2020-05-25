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برلمان

شيرين فراج تشكر الحكومة بعد الشفاء من كورونا وتؤكد: ساندونى

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:28 ص
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب
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فريده محمد
قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن اصابتها بفيروس كورونا المستجد تجربه مرضيه شديده و قاسيه مررت بها، مضيفة عبرصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف و دعوات لا تنقطع و لقد من الله على بالشفاء بفضله و احسانه و بدعواتكم لى فى هذا الشهر الكريم اخواتى و اخوانى الكرام. 


وتابعت النائبها خلال منشورها:" اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لى".

ووجهت النائبة الشكر الى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب و و  السيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس و السيد الامين العام للمجلس و  النواب على سؤالهم، متابعة:" اذ اتقدم بالشكر و الامتنان الى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسه د. هدى كريم و الذين كان لهم الفضل الاول فى الاسراع بتقديم العلاج لى.


و قالت "  اتقدم بكل التقدير و العرفان  الى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى لكريم رعايته و اهتمامه الشخصى لى اثناء مرضى و اقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى و .د. هاله صلاح عميد كليه طب القصر العينى لكريم رعايتها الشخصيه لى و لابنائى اثناء مرضنا.

و اضافت " كل الشكر و التقدير الى جهاز الامن القومى جميل صنيعكم معى طوق عنقى"، موجهة الشكر الى المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب الذى كان دائم الاطمئنان على و د. عاصم الجزار وزير الاسكان لتفضله بالسؤال و اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى  و د. هاله السعيد وزيره التخطيط".

كما اتقدم بالشكر ايضا الى كل الساده الوزراء و محافظ القاهره ورئيس جامعه القاهره وامين عام المستشفيات الجامعيه و النواب و النائبه بسنت  فهمى و النائبه جليله عثمان لسؤالهم الدائم و النائبه ناديه هنرى و التى تعانى من ظروف مرضيه و هى خارج البلاد شفاها الله و مع ذلك ظلت ترسل لى رسائل محبه و دعم للخروج من المحنه.

ووجهت الشكر ايضا  للنائب  اللواء  اسامه ابو المجدو اعضاء  هيئة  الرقابه الاداريه على تفضلهم بالسؤال الدائم واللواء سعيد النجار الاتصال السياسى بوزاره الداخليه و الاصدقاء من جهاز الامن الوطنى على سؤالهم.

و بعد ان وجهت الشكر للإعلاميين قالت "  اما زميلاتى فى  الدراسه  بمدرسه القلب المقدس بمصر الجديده، قلقكم و رقى تعبيراتكم و اهتمامكم حال مرضى ما هو الا نتاج التربيه الراقيه فى تلك المدرسه العريقه ، التى تعلمنا بها  القيم و االمبادئ من  تحمل المسئوليه و انكار الذات و العطاء و الصدق و الحب.

كانت النائبة شيرين فراج  أصيبت بفيروس كورونا وتلقت العلاج بمستشفي القصر العيني الفرنساوي كما خضع أولادها للحجر الصحي للاطمئنان على حالتهم.

وجدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي وجه رسالة إلى موظفيه، وجميع العاملين الذين خالطوا النائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا، عن قرب خلال فترة أسبوعين سابقين، بأن يبلغ مكتب الأمين باسمه وسبب المخالطة، وأن يعزل نفسه بالمنزل لمدة ١٤ يوما، وفي حال ظهور أي أعراض يتواصل مع القطاع الطبي بالمجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتمام بمسالة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج ، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.

واستطرد الأمين العام في تصريحات صحفية، قائلا: إنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم.

وأوضح أن وفد قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة وصل إلى المجلس أمس، وراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.

واختتم "فوزى"، قائلا: إن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء.
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