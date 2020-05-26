أخبار الفن.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي.. وفاة عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
حذرت روضة هندي، حفيدة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من صفحة تنتحل شخصية جدتها الفنانة رجاء الجداوي,
انطلقت حملة شائعات واسعة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها من مسلسل "ونحب تاني ليه" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت ياسمين عبد العزيز بفستان الفرح وهي تضع الميكب في الحلقه الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه.
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ظهرت فيها على سرير مستشفى العزل الصحي في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
نشرت الفنانة رانيا يوسف , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , فيديو جديد تعلم البنات كيفية الاهتمام بالبشرة وظهرت وهى ترتدى البشكير .
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع صوتي للفنانة رجاء الجداوي، بعثت من خلاله رسالة إلى جمهورها من داخل مستشفى العزل، في أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
توفي مساء اليوم الجمعة 25 مايو، الفنان عبد النبي السيد، أحد أبرز فنانين الظل، والذي اشتهر باسم «إتو» بسبب جملته الشهيرة في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» للفنان محمد هنيدي.