بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا









وظهرت رجاء الجداوي ، في المستشفى، مستلقاة على سرير المستشفى، وتقرأ بالمصحف الشريف داخل المستشفى، وعلى وجهها علامات الدهشة بعد إصابتها بالمرض، ونقل عدوى كورونا لها.









من جهة أخرى، انطلقت حملة شائعات واسعة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.









وتداول عدد من الصفحات غير الموثوقة، على السوشيال ميديا، "بانر مفبرك" نسبوه إلى أحد المواقع الإخبارية، مدونا عليه خبر وفاة رجاء الجداوي، ولكن مقربين للفنانة القديرة نفوا لـ "صدى البلد"، تلك الشائعات، مؤكدين أن حالتها الصحية مستقرة.









من جهة أخرى، نشرت روضة هندي، حفيدة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها مع جدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها على إصابة «الجداوي» بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.









وكتبت روضة، حفيدة رجاء الجداوي، في تعليقها: «"ربنا كبييييير يا روضة ماتخافيش" .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافها وعافها واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، تولها برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي يا عافي يا مجيب .. الدعوات يا رب».









وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في آخر صور نشرتها عبر انستجرام، مع كل من "ابنتها أميرة حسن مختار، الفنان أحمد داود، نيفين القباج - وزيرة التضامن الإجتماعى، تامر عبد الفتاح - المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، الإعلامية بوسي شلبي".









وأعلنت رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل».









وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.







