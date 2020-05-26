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توك شو

غبي منه فيه أبرزها.. نيللي كريم: مثِّلت كوميدي قليل.. وبحب القصة والحدوتة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:26 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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البهي عمرو

قالت الفنانة نيللي كريم: إنها ليست فنانة كوميدية وأكدت أنها قامت بأعمال قليلة جدًا بها طابع الكوميديا مع هاني رمزي، وهو فيلم "غبي منه فيه".

وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها على قناة المحور ببرنامج " أحلى النجوم" أنها لا تتدخل فى أى عمل تشارك فيه، وكشفت أنها تحب القصة والحدوتة الخاصة بالعمل.

وأوضحت نيللي كريم، أنها تسعد بالعمل مع المخرجة كاملة أبوذكري، مؤكدة أنها تتميز بـ الأعمال الكوميديا و اهتمامها بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

ولفتت نيلي كريم،  إلى أن كاملة أبو ذكري لا يفرق معها أن الفنان يقوم بعمل دور شرف أو بطولة، فالكل بالنسبة لها له دور مميز.

وأشارت نيلي كريم،  إلى أنها لا تستمع لما يكتب على السوشيال ميديا، ولا تهتم به.

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