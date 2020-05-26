نيللى كريم: عمري ما عملت حواجبي تاتو.. وأفضل البساطة في الأزياء.. فيديو

وتابعت "نيللي كريم" خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة "المحور" : "عمرى ما عملت حواجبى تاتو ولا روحت عملت تبييض لأسناني".

وأشارت نيللي كريم: إنها ليست فنانة كوميدية وأكدت أنها قامت بأعمال قليلة جدًا بها طابع الكوميديا مع هاني رمزي، وهو فيلم "غبي منه فيه".





ونوهت نيللي كريم، إلى أنها لا تتدخل فى أى عمل تشارك فيه، وكشفت أنها تحب القصة والحدوتة الخاصة بالعمل.



