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توك شو

نيللى كريم: عمري ما عملت حواجبي تاتو.. وأفضل البساطة في الأزياء.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:42 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة نيللي كريم إنها حريصة على تجسيد الأدوار التى تقدمها في الأعمال الفنية بطبيعتها لتكون صادقة، موضحة أنها تحب البساطة والطبيعية حتى في الأزياء.

وتابعت "نيللي كريم" خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة "المحور" : "عمرى ما عملت حواجبى تاتو ولا روحت عملت تبييض لأسناني".

وأشارت نيللي كريم: إنها ليست فنانة كوميدية وأكدت أنها قامت بأعمال قليلة جدًا بها طابع الكوميديا مع هاني رمزي، وهو فيلم "غبي منه فيه".

ونوهت نيللي كريم، إلى أنها لا تتدخل فى أى عمل تشارك فيه، وكشفت أنها تحب القصة والحدوتة الخاصة بالعمل.

 وأهدى البرنامج درع أفضل ممثلة كوميدية ومسللسل كوميدي في السباق الرمضاني 2020 هذا العام لمسلسل بـ"100 وش".
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