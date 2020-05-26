أول حب في حياتي.. هنادي مهنا تهنئ والدها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هنادى مهنا والدها بعيد ميلاده، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام





وعلقت هنادى مهنا على الصورة قائلة: Happy birthday to my very very first love, my king بحبك يا هاني و ربنا يديك الصحة يا نور حياتي و يخليك لينا يا رب Always his baby princess





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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات : " ربنا يخليكوا لبعض.. كل سنه و انت طيب.. شكلكم حلو جدا".





شاركت في رمضان السابق بمسلسل خيانة عهد الذي يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. .يذكر أن هنادي مهنى،





و شاركت ايضا في مسلسل "الفتوة" الذي هو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.