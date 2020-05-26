نجم العرب محمد عبده يصاب بـ الاكتئاب بسبب جائحة كورونا

أثار عبد الرحمن، ابن فنان العرب محمد عبده ، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد التغريدة التي كتبها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيها عن إصابة والده بـ الاكتئاب، بسبب مكوثه في البيت، لجائحة كورونا.





وكتب ابن محمد عبده ، في تغريدته على تويتر: «اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي اطول فترة ف حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف ... عشان كدا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه».





كان الفنان محمد عبده، تصدّر في الأيام الماضية، مؤشرات البحث جوجل، وتحول إلى حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من منزله وهو يعزف على العود مرتديا شورت.





وأكد الفنان محمد عبده، أنه متأقلم تمامًا مع الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأنه إنسان يفضل الجلوس في المنزل.

وقال: "أنا فى الأصل إنسان بيتوتي ودائمًا أحب أجلس فى البيت، والحاجة الوحيدة اللى نقصاني السفر لأني إنسان بحب السفر".

وأضاف "عبده"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة" ، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبناءه متواجدين فى العاصمة الفرنسية باريس، ولذلك يحب السفر إليهم، متابعا أنه: "حتى لما بروح باريس بقعد فى البيت".



