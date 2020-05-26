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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

فيما سجل المعهد 45 وفاة جديدة بسبب الفيروس لترتفع الوفيات إلى 3302 حالة. 

وسجلت المانيا 289 حالة اصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة أمس الإثنين، وهو انخفاض كبير عن 430 اختبارًا إيجابيًا جديدًا تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، وفقًا لمعهد روبرت كوخ في البلاد. 

ويشير الارتفاع اليومي الأخير إلى استمرار الاتجاه النزولي للحالات الجديدة، ما يؤكد أن ألمانيا تجاوزت ذروة تفشي المرض. 

كما تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من الحالات في ولايات بافاريا، شمال الراين - وستفاليا ، وبادن فورتمبيرج.

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