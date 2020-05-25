ألمانيا تتجاوز ذروة تفشي كورونا وتسجل انخفاضا كبيرا في الاصابة والوفاة

المانيا 289 حالة اصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهو انخفاض كبير عن 430 اختبارًا إيجابيًا جديدًا تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، وفقًا لمعهد روبرت كوخ في البلاد يوم الاثنين. سجلت





ويشير الارتفاع اليومي الأخير إلى استمرار الاتجاه النزولي للحالات الجديدة، ما يؤكد أن ألمانيا تجاوزت ذروة تفشي المرض.









ويوم السبت، أبلغ معهد روبرت كوخ عن 638 حالة جديدة.





كما أكد مسؤولو الصحة العامة في ألمانيا 10 حالات وفاة أخرى تتعلق بمرض فيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة السابقة.









وكان الارتفاع المقابل في عدد القتلى يوم الأحد 31.





ويبلغ إجمالي الحالات في ألمانيا الآن 178570، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، ويصل إجمالي عدد الوفيات التي أبلغ عنها المعهد منذ بداية تفشي المرض 8257.









كما تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من الحالات في ولايات بافاريا، شمال الراين - وستفاليا ، وبادن فورتمبيرج.





وحاولت السلطات الألمانية البدء بتخفيف إجراءات الإغلاق التي بدأ سريانها في مارس للحد من انتشار المرض، وأعيد فتح المتاجر والمدارس والملاعب والكنائس والمتاحف بالفعل، على الرغم من أن الحكومة تراقب مجموعات معزولة من المرض التي ظهرت في مسلخ في ولاية شليسفيج هولشتاين الشمالية وكنيسة في فرانكفورت الأسبوع الماضي.